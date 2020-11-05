Джозеф Байден, по данным CNN, увеличил в Неваде отрыв от Дональда Трампа до одного процентного пункта

Как передает телеканал, Байден набирает в штате – 49,5%, Трамп – 48,5%, их разделяют 12 тысяч голосов. По оценке телеканала Fox news, Байден заручился к настоящему моменту голосами 264 выборщиков, у Трампа — 214 голосов. Победа в Неваде даст одному из кандидатов 6 голосов. Байдену их как раз хватит для победы на выборах в целом.

Тем временем, штаб Дональда Трампа заявил о нелегитимных голосах в Неваде и просит суд прекратить их подсчет. Бывший генпрокурор Невады Адам Лэксот отметил, что были получены сведения о голосах от умерших людей, а также от тех, кто уехал из-за пандемии, а по закону для голосования в штате нужно непрерывно проживать в нем 30 дней до выборов, передает РИА Новости. В свою очередь, другой представитель штаба Трампа, бывший исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл объявил на пресс-конференции в Лас-Вегасе о подаче иска против штата Невада из-за мошенничества с подсчетом голосов, передает телеканал «Фокс ньюс».