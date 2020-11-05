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20:04, 05 ноября 2020

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу бывшего футболиста сборной Романа Широкова

По статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью ему может грозить до двух лет лишения свободы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства. По версии следствия, Широков избил арбитра Никиту Данченкова в августе во время любительского футбольного матча. Адвокат потерпевшего Александр Островский сказал ТАСС, что будет добиваться переквалификации дела на более тяжелую статью — покушение на убийство.



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