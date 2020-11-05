Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу бывшего футболиста сборной Романа Широкова

По статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью ему может грозить до двух лет лишения свободы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства. По версии следствия, Широков избил арбитра Никиту Данченкова в августе во время любительского футбольного матча. Адвокат потерпевшего Александр Островский сказал ТАСС, что будет добиваться переквалификации дела на более тяжелую статью — покушение на убийство.