Глава МВД Австрии сообщил, что 8 из 15 задержанных по делу о теракте имеют судимости

Четверо были осуждены за преступления, связанные с терроризмом, двое – за проявления насилия и еще двое – за так называемые убийства чести, сказал министр внутренних дел Карл Нехаммер.

Его слова приводит телеканал ORF. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский ранее заявлял, что среди задержанных есть выходцы с Северного Кавказа. Теракт был в понедельник. Погибли 4 человека, 22 были ранены. Нападавший был застрелен. Изначально власти считали, что террористов было несколько, но потом пришли к выводу, что нападавший был один