В ОБСЕ заявили о наличии неопровержимых доказательств, что выборы в Белоруссии были сфальсифицированы

Белорусские силы безопасности совершали массовые и систематические нарушения прав человека в ответ на мирные протесты и демонстрации, говорится в докладе, который был сегодня представлен в постоянном совете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает «Интерфакс». В ОБСЕ рекомендуют международному сообществу не признавать итоги президентских выборов в Белоруссии.

В республике почти три месяца идут протесты с требованиями отставки Александра Лукашенко, который находится у власти 26 лет.