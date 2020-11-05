Бывшая соратница художника-акциониста Петра Павленского заявила, что он ее избивал и насиловал

Оксана Шалыгина рассказала в интервью изданию Wonderzine, что из-за регулярного насилия ей было больно дышать. Шалыгина отметила, что избиения происходили на глазах у их маленьких детей. Она дала интервью после выхода своей книги «По лицу он меня не бил» об истории отношений с Павленским.
2020-11-05T19:33:03+03:00
2020-11-05T19:33:03+03:00
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19:33, 05 ноября 2020
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