Президент США Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов

Президент США Дональд Трамп, который с каждым днем, чем дальше подсчитываются голоса по итогам выборов, все больше проигрывает демократу Джо Байдену, призвал остановить подсчет голосов. Правда, если подсчет голосов остановить прямо сейчас, то президентом становится Джо Байден.

ОСТАНОВИТЕ ПОДСЧЕТ! — написал президент США Дональд Трамп заглавными буквами в твиттере сегодня утром, вновь, как и в ночь после выборов, призвав прекратить подсчет голосов. Правда, третьего ноября, из-за того, что демократы в огромном количестве голосовали досрочно, а республиканцы — в день выборов, и досрочное голосование подсчитывается позднее, первые результаты давали преимущество Трампу. Но вчера, после окончательного подсчета, ключевые штаты Висконсин и Мичиган ушли Байдену, последний — с гигантским отрывом в 120 тысяч голосов (Трамп выиграл этот штат в 2016-м с преимуществом в 11 тысяч бюллетеней). Подсчет продолжается в Пенсильвании, Джорджии, Неваде и Аризоне. Телеканал Fox News и агентство АР еще 3 ноября назвали Байдена победителем в Аризоне, но потом выяснилось, что были учтены не все голоса и подсчет продолжается. Тем не менее, и в Аризоне -с преимуществом в 2.5 п.п., и в Неваде Байден лидирует.

Если эти два штата уходят бывшему вице-президенту, то он набирает 271 голос выборщиков и становится 46-м президентом страны. В Пенсильвании и Джорджии, где не подсчитаны голоса в метрополиях, которые традиционно голосуют за демократов, у Трампа все еще преимущество, которое сокращается с каждым часом. Штаб Джо Байдена заявляет, что уверен в победе в обоих штатах.

Власти Невады обещают опубликовать данные дальнейшего подсчета голосов в 20 часов по Москве. Сейчас там подсчитано 86% голосов (около одного миллиона двухсот тысяч) и Джо Байден ведет с преимущество в 0.6 п.п. Неподсчитанными остаются традиционно демократические Рино и Лас-Вегас, в которых проживает 80% населения штата. Все округа в Неваде, голосовавшие за Трампа, подсчитаны полностью.