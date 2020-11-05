Главврач московской больницы в Коммунарке для пациентов с коронавирусом сообщил, что она заполнена полностью

Денис Проценко сказал это в интервью телеканалу RT. Он добавил, что третью волну заболеваемости коронавирусом можно ожидать в марте. По данным оперативного штаба, за сутки в столице госпитализировали еще почти 1150 пациентов с коронавирусом, подтверждено 5255 новых случаев заражения.