Главврач московской больницы в Коммунарке для пациентов с коронавирусом сообщил, что она заполнена полностью

Денис Проценко сказал это в интервью телеканалу RT. Он добавил, что третью волну заболеваемости коронавирусом можно ожидать в марте. По данным оперативного штаба, за сутки в столице госпитализировали еще почти 1150 пациентов с коронавирусом, подтверждено 5255 новых случаев заражения.
2020-11-05T19:06:15+03:00
2020-11-05T19:06:15+03:00
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19:06, 05 ноября 2020
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