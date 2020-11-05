Лидер Косова Хашим Тачи объявил, что уходит в отставку

После выступления, как сообщает сербская телерадиокомпания РТС, политик сдался сотрудникам миссии ЕС в области верховенства закона. Сегодня специальный суд по Косову в Гааге подтвердил предъявленные Хашиму Тачи обвинения в военных преступлениях. Поводом для создания суда стал доклад ПАСЕ, в котором утверждалось, что члены так называемой Освободительной армии Косова в конце 90-х и начале нулевых были причастны к наркоторговле, похищениям, убийствам, а также торговле человеческими органами.
2020-11-05T18:31:49+03:00
2020-11-05T18:31:49+03:00
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18:31, 05 ноября 2020
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