Дональд Трамп утверждает, что бюллетени, которые пришли по почте после дня выборов, не будут засчитаны

Президент США написал это в «Твиттере». Этим вечером Трамп, опять же через «Твиттер», потребовал остановить подсчет голосов, хотя по закону у него нет на это полномочий. Через полтора часа должны объявить результаты подсчета голосов в Неваде. Если там победит Джозеф Байден, то он наберет количество выборщиков, необходимых, чтобы стать президентом США.
2020-11-05T18:31:24+03:00
2020-11-05T18:31:24+03:00
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18:31, 05 ноября 2020
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