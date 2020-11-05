Дональд Трамп утверждает, что бюллетени, которые пришли по почте после дня выборов, не будут засчитаны

Президент США написал это в «Твиттере». Этим вечером Трамп, опять же через «Твиттер», потребовал остановить подсчет голосов, хотя по закону у него нет на это полномочий. Через полтора часа должны объявить результаты подсчета голосов в Неваде. Если там победит Джозеф Байден, то он наберет количество выборщиков, необходимых, чтобы стать президентом США.