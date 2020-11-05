Сегодня футболисты ЦСКА сыграют на выезде с Фейенордом

И постараются одержать первую для российских клубов победу в Еврокубках.

Получив впервые в истории сразу три команды на групповом этапе в Лиге Чемпионов, футбольная Россия ликовала. Вот только результаты наших клубов в Еврокубках пыл болельщиков быстро остудили. В 11-ти матчах групповых турниров представители РПЛ не смогли одержать ни одной победы. «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА в общей сложности шесть раз сыграли вничью и потерпели пять поражений. Прежний российский антирекорд насчитывал восемь матчей без побед и был установлен 18 лет назад. Тогда «Локомотив» и «Спартак», выступая в Лиге чемпионов, одержали первую победу лишь в пятом туре. В Кубке УЕФА в те годы групповых турниров еще не было. Впрочем, представлявшие Россию ЦСКА и Зенит не добрались тогда даже до 1\32 финала.

Сегодня в Лиги Европы ЦСКА в Ротердаме сыграет с «Фейенордом». У клуба из Нидерландов пока тоже нет побед. Так что в очном противостоянии соперников решится, кто из них сможет продолжить борьбу за выход из группы. Армейцы подходят к матчу в боевом составе. И с хорошим настроением. Красно синие во всех турнирах не знают поражений с конца сентября. И возглавляют Чемпионскую гонку в Премьер Лиге.

Игра между Фейенордом и ЦСКА начнется в 23 часа. Трансляция на МАТЧ ТВ.