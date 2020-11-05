Министра здравоохранения Омской области отправили в отставку. Решение принял губернатор региона

Это произошло вскоре после ЧП, когда скорые многие часы не могли доставить в больницы Омска пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии.

Сначала своей должности лишилась заместитель министра здравоохранения, теперь глава ведомства. Об увольнении Ирины Солдатовой глава Омской области сообщил в инстаграме. Александр Бурков назвал своё решение взвешенным. Главой минздрава региона Солдатова проработала чуть больше полугода. Примечательно, что вчера она впервые высказалась по поводу недавнего скандала с невозможностью экстренно госпитализировать пожилых людей с тяжёлым поражением лёгких. У себя в инстаграме Солдатова призвала перестать искать виноватых, ругать врачей, подливать масла в огонь и устраивать провокации. Она также уверяла, что её ведомство делает всё возможное, чтобы стабилизировать ситуацию с коронавирусом. Сняли министра как пишет региональное интернет-издание ngs55.ru после проверок ЧП в Омске со скорыми, которое произошло чуть больше недели назад.

Медики бригад скорые целый день не могли доставить в больницы города женщину 70-ти лет и мужчину 85-ти, заражённых коронавирусом. Их отказывались принимать из-за нехватки мест. В итоге скорые подъехали к зданию регионального минздрава, включили сирены. При этом из здания ведомства никто не вышел, родственники пациентов общались с людьми на вахте, сообщало интернет-издание. Врачи говорили, что многие часы возят пожилых пациентов по Омску, в машинах стал заканчиваться кислород, который нужен для поддержания жизнедеятельности зараженных. Лишь после этого больных госпитализировали во вторую городскую больницу. При этом родственники пожилой пациентки рассказали, что скорую удалось вызвать только на третий день. После ЧП в Омске отстранили от должности замминистра регионального здравоохранения Анастасию Малову, которая отвечала за работу скорой помощи. В ведомстве начали внутреннюю проверку. В Омск министр здравоохранения Михаил Мурашко направил своего заместителя, туда же отправился и замглавы Росздравнадзора.

На проблемы с госпитализацией заражённых коронавирусом также жалуются в Новосибирской, Томской областях и ряде других регионов.