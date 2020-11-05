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18:25, 05 ноября 2020

В США вторые сутки продолжается подсчет голосов по итогам президентских выборов, которые состоялись 3 ноября

Кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден уже выиграл два их трех ключевых штатов, которые могут обеспечить ему победу. Действующий президент США Дональд Трамп продолжает объявлять себя победителям и в этих штатах, и там, где подсчет голосов еще не окончен.

Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл Висконсин и Мичиган — штаты на среднем западе, которые в 2016 году перевернулись от демократов в пользу Дональда Трампа. И если в Висконсине разрыв между кандидатами составляет 0,6 п.п или 21 тысячу голосов, хотя четыре года назад Трамп выиграл этот штат с таким же отрывом, но в этот раз штаб президента США заявил о намерении оспаривать результаты, то в Мичигане Джо Байден набрал на 120 тысяч голосов больше — для сравнения, у Хиллари Клинтон Трамп выиграл центр американского автомобилестроения с отрывом в 10704 голоса. Подсчет голосов все еще продолжается в Пенсильвании — там подсчитано только 88% голосов, но разрыв между кандидатами увеличивается по нарастающей — вчера ночью он составлял 700 тысяч голосов, а сейчас — 180 тысяч.

Недосчитанными остаются больше пятисот тысяч бюллетеней, поданных досрочно, и в большинстве своем это голоса в преимущественно демократических округах. Штаб Джо Байдена заявляет об уверенности в том, что они возьмут и Пенсильванию, а также Джорджию, где голоса продолжают подсчитываться, а ситуацию стремительно меняется в пользу демократа. Президент Дональд Трамп продолжает заявлять о своей победе во всех этих штатах и требует приостановить подсчет голосов. Твиттер скрывает половину из всех твитов Трампа за содержание недостоверной информации о выборах.

Штат Аризона до сих не подсчитал до конца все бюллетени и не называет официальные итоги выборов, хотя две из трех медиа организаций, агентство АР и республиканский телеканал Fox News, еще вчера назвали Байдена победителем в республиканской Аризоне — сейчас разрыв между кандидатами превышает 3 п.п.

Если по итогам подсчета всех голосов Аризона останется за Джо Байденом, то с учетом Мичигана и Висконсина он набирает 270 голосов выборщиков, необходимые для победы, и становится 46-м президентом США.

Новый президент США столкнется в последующие годы с небывалыми трудностями из-за серьезного раскола в обществе. Такое мнение в эфире «Эха» высказала журналист и американист Михаил Таратута.

По мнению Михаила Таратуты, если Дональд Трамп проиграет эти выборы, он все равно до последнего будет бороться за свое президентство.

Политические и деловые круги России, так же, как и Соединенных штатов, раскололись на два лагеря в оценке того, кто из двух американских кандидатов в президенты им более выгоден, — считают некоторые западные наблюдатели.
Подробнее на эту тему, по материалам зарубежных изданий – Ринат Валиулин.

Если в прошлый раз Трамп был явным фаворитом для россиян, то теперь, похоже, Байден для России предпочтительнее, полагает автор публикации в немецкой Ханделсблат. – Эксперты по России считают, что в случае победы бывшего вице-президента есть шансы на то, что газопровод Северный поток-2 будет достроен. Демократ Байден заинтересован в компромиссах и, возможно, в ограничении санкций, пишет издание (перевод сайта Иносми). Некоторые из московских миллиардеров, живущие в США, в этой кампании активно поддерживали Трампа, при том, что другие делали ставку на Джо Байдена – в первую очередь, в надежде на ослабление санкций и на компромисс в спорном вопросе о контроле над вооружениями. Кроме этого, Байден не столь жестко, как республиканец Трамп, выступает за экспорт сжиженного газа в Европу, что, по мнению российских экспертов по энергетическому рынку, повышает шансы на достижение взаимовыгодных договоренностей. В случае победы Байден, скорее всего, назначит послами США, цитата, «настоящих дипломатов, а не ястребов от экономики с сомнительной репутацией». Это также должно облегчить будущие переговоры с Россией. Российские эксперты, пишет Ханделблат, считают, что кандидат от демократов будет стремиться возродить трансатлантическое единство, от чего Россия могла бы выиграть.

В самих Соединенных штатах, пишет издание Fortune, нынешняя неопределенность и возможные судебные тяжбы в случае проигрыша Трампа, еще более обострят политическую поляризацию общества и ослабят способность США оставаться, цитата, «маяком (мировой) демократии». В этом, считает автор публикации, кровно заинтересован Кремль, для которого все его кампании по дезинформации как четыре года назад, так и сейчас, имеют целью не столько поддержку Трампа, сколько намерение посеять разлад в американском обществе и поставить под сомнение его демократические ценности, цитата: «глубоко расколотая и делигитимизированная Америка будет не в состоянии жестко критиковать Россию».

Эксперты Fortune уверены что Китай, претендующий в последнее время на мировое первенство, также очень заинтересован в нынешней дестабилизации внутриполитической обстановки в Соединенных штатах.



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