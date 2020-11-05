В офисе Фонда борьбы с коррупцией уже несколько часов продолжаются обыски

Они связаны с новым уголовным делом о неисполнении решения суда против директора ФБК Ивана Жданова. При этом о каком именно постановлении идет речь, официально пока не говорится.

Понять, что происходит в офисе ФБК в эти минуты, стороннему человеку трудно. Путь по коридорам, ведущим в помещения фонда, преграждают сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Они не разговорчивы и лишь периодически сменяют друг друга на разных концах коридоров. Какое-то время приставы не пускали в офис ФБК адвокатов, а также самого Жданова и Любовь Соболь. Одновременно они не выпускали и сотрудников фонда из офиса. Сейчас ситуация – по крайней мере та, которую могут видеть дежурящие на месте событий журналисты – спокойна и стабильна.

В офисе же силовики, как сообщают в штабе политика Алексея Навального, изымают вещи и технику – зашли приставы и в студию YouTube-канала «Навальный.Live». Камеры видеонаблюдения, как отмечается, заклеены.

Уголовное дело против Ивана Жданова, в рамках которого проходят обыски в ФБК, было возбуждено сегодня, сообщили в Федеральной службе судебных приставов. При этом сам директор Фонда в интервью «Эху» говорил, что до сих пор не знает, по какому именно эпизоду оно могло быть заведено.

Вместе с тем источники агентства ТАСС и РИА Новости утверждают, что речь идет о невыплате 29 млн рублей по иску бизнесмена Евгения Пригожина – исполнительное производство было возбуждено в июле. Такую же сумму год назад Арбитражный суд Москвы взыскал с политиков Алексея Навального и Любови Соболь. Правда, изначально долг должен был быть уплачен комбинату питания «Московский школьник», про который делал расследования ФБК. Однако в августе Пригожин выкупил долг.

Тем временем адвокат Жданова Владимир Воронин в своем твиттере сообщил, что Симоновский суд Москвы пригласил их на рассмотрение жалобы на приговор директору ФБК по делу о неудалении фильма «Он Вам не Димон». В июле Жданова оштрафовали на 100 тысяч рублей. Слушания назначены на 12 ноября. Связано ли это каким-либо образом с сегодняшними обысками, не ясно.

В предыдущий раз обыски в ФБК проходили в июле этого года по делу о клевете, фигурантом которого стал Алексей Навальный. Разбирательство началось после того, как он назвал участников агитационного ролика в поддержку поправок к Конституции предателями. Следственный комитет увидел в этом оскорбление 93-летнего ветерана войны, участвовавшего в ролике.