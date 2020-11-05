Законопроект о гарантиях президенту, прекратившему исполнение своих полномочий, внесен в Госдуму

Авторы – сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников. Они считают, что президент должен обладать неприкосновенностью и после того, как покинет свой пост. Лишить его неприкосновенности будет крайне сложно – только по решению Совета Федерации и только на основании обвинения в госизмене или ином тяжком преступлении. При этом требуется заключение Верховного суда.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не поддерживает законопроект. Он сказал в эфире «Эха», что против неприкосновенности для бывших президентов в нынешних условиях.

Зюганов добавил, что для нормального функционирования страны в первую очередь нужно добиться баланса всех ветвей власти.

В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что закон о неприкосновенности экс-президента необходим такой большой стране, как наша.

Жириновский признаёт, что практически любое решение президента может вызвать недовольство людей.

Во всем мире большинство экс-президентов пользуются неприкосновенностью или другими привилегиями, — рассказал «Эху» судья в отставке, профессор Высшей школы экономики Сергей Пашин.

В Кремле объясняют, что пожизненные гарантии бывшим президентам даются во многих странах и не являются новацией в международном праве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что изменения вносятся в учетом поправок в Конституцию.

Политик Дмитрий Гудков назвал эту инициативу законодательным бредом. «У нас и так президент неприкасаемый, а то, что внесено сегодня в Госдуму РФ делает его неприкасаемым пожизненно. Это такой законодательный бред, потому что неприкосновенность она и так у президента есть. Но меня удивляют сенаторы, они очень наивные, считая, что неприкосновенность в нашей стране можно дать законно», — отметил политик.

По мнению Дмитрия Гудкова, безопасность в России не определяется законом, так как это неправовое государство.

«Любые гарантии возможны в стране, где регулярно сменяются власть по закону, и где существует независимая судебная система. При наличии этих двух факторов есть какие-то гарантии. А когда ты устанавливаешь диктатуру, когда уничтожаешь суды, выборы и право, то надо понимать, что все принятые Госдумой гарантии они не стоят ничего», — подчеркнул политик.

Первые лица и президенты различных государств уже после прекращения своих полномочий в последнее десятилетие не раз становились фигурантами уголовных расследований. В ряде случаев судебное наказание носило условный характер, но нередко претензии правосудия заставляли недавних лидеров искать убежища за пределами своей родины.

В октябре этого года во Франции начался судебный процесс по делу в отношении бывшего президента Пятой республики Николя Саркози. Следствие полагает, что недавний руководитель страны причастен к давлению на судебные инстанции, так называемой «торговле влиянием» и, по сути, обвинения эти носят коррупционный характер. Впрочем, по закону реальный срок Саркози, видимо, не грозит. Еще один французский президент Жак Ширак, уже после истечения своих полномочий, и как раз во время президентства Саркози, получил два года условно за финансовые нарушения в бытность работы на посту мэра Парижа. Интерес следственных органов периодически возникает и к монаршим особам. Почетный король Испании Хуан Карлос I, оставивший престол в 2014-м сейчас является фигурантом расследования генеральной прокуратуры страны по подозрению в получении скрытого от налогов финансирования. Экс-президент Армении Роберт Кочарян два года назад столкнулся с обвинениями следствия в насильственном уроне конституционному строю. Это касается ввода военных подразделений в Ереван в 2008-м. Тогда погибли люди. Кроме того, есть у него и обвинение во взятке.

Президент Египта Муххамед Мурси управлял страной чуть более года, возглавив ее на волне протестов. Но уже вскоре его обвинили в неисполнении своих предвыборных обещаний и плохом управлении государством. Египетская армия отстранила его от власти, а суд пять лет назад внес Мурси смертный приговор. Его, впрочем, заменили на пожизненное заключение, а сам Мурси скончался во время одного из судебных заседаний по новому обвинению, на сей раз в шпионаже. Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе в 2018 году получила тюремный срок в 25 лет и штраф в 18 миллионов долларов за политическое покровительство своей близкой подруге. Та использовала имя президента для вымогательства денег у крупных компаний. В стране в связи с этим прокатилась волна многотысячных протестов. В Бразилии фигурантами антикоррупционных расследований становились все три предыдущих президента — Мишел Темер, Дилма Русеф и Луис Инасиу Лула да Силва. Экс-лидер Украины Виктор Янукович на родине после бегства из страны лишен звания президента и заочно приговорен к 13 годам за измену как самоустранившийся от исполнения обязанностей. Впрочем, и пришедший ему на смену Петр Порошенко тоже является фигурантом судебной тяжбы.

Формальная неприкосновенность бывшего главы государства далеко не всегда оказывается залогом отсутствия претензий со стороны новой власти. Так, экс-президент Румынии Ион Илиеску спустя четверть века стал фигурантом судебного разбирательства по делу о нагнетании страха во время румынской революции. В 89-м она завершилась казнью коммунистического диктатора Николае Чаушеску.