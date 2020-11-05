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17:37, 05 ноября 2020

Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах

Президент США написал это только что в своем «Твиттере».
Штаб Трампа, по сведениям Fox News, намерен оспорить в суде результаты выборов в Неваде. Ожидается, что итоги подсчета голосов там будут оглашены эти вечером. Согласно предварительным данным, победу в Неваде одерживает демократ Джо Байден. В случае если это подтвердится, то в результате Байден сможет набрать необходимые для избрания президентом 270 голосов выборщиков. Но это при условии, что не будут оспорены голоса в других ключевых штатах, а штаб Дональда Трампа намерен это сделать.



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