Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах

Президент США написал это только что в своем «Твиттере».

Штаб Трампа, по сведениям Fox News, намерен оспорить в суде результаты выборов в Неваде. Ожидается, что итоги подсчета голосов там будут оглашены эти вечером. Согласно предварительным данным, победу в Неваде одерживает демократ Джо Байден. В случае если это подтвердится, то в результате Байден сможет набрать необходимые для избрания президентом 270 голосов выборщиков. Но это при условии, что не будут оспорены голоса в других ключевых штатах, а штаб Дональда Трампа намерен это сделать.