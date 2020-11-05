Источник ТАСС утверждает, что дело в отношении главы ФБК возбуждено из-за невыплаты 29 млн рублей бизнесмену Пригожину

Источник ТАСС утверждает, что дело в отношении главы ФБК возбуждено из-за невыплаты 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину. О возбуждении дела против Ивана Жданова сообщили сегодня в Федеральной службе судебных приставов. Оно расследуется по статье о неисполнении решения суда. В рамках этого дела проводят сегодня обыски в московском офисе ФБК и в студии Youtube-канала «Навальный LIVE»
2020-11-05T17:37:22+03:00
2020-11-05T17:38:41+03:00
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17:37, 05 ноября 2020
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