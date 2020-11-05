Губернатор Омской области отправил в отставку министра здравоохранения после недавнего скандала

Губернатор Омской области Александр Бурков отправил в отставку министра здравоохранения Ирину Солдатову после недавнего скандала. Глава региона сообщил об этом решение на своей странице в Инстаграме.

В конце октября двух тяжелобольных пациентов с подозрением на коронавирус в течение 10-ти часов не могли госпитализировать из-за нехватки мест в больнице. Медики привезли их на двух машинах «скорой помощи» к зданию Минздрава, чтобы привлечь внимание чиновников к проблеме.