В Минске прошла акция людей с инвалидностью

Организаторы назвали ее маршем людей с неограниченными возможностями. В милиции сообщили, что задержаны несколько человек, передает ТАСС. Протесты с требованиями отставки Лукашенко идут в Белоруссии почти три месяца. В ОБСЕ сегодня рекомендовали республики провести новые выборы, но уже по международным стандартам.