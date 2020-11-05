В Минске прошла акция людей с инвалидностью

Организаторы назвали ее маршем людей с неограниченными возможностями. В милиции сообщили, что задержаны несколько человек, передает ТАСС. Протесты с требованиями отставки Лукашенко идут в Белоруссии почти три месяца. В ОБСЕ сегодня рекомендовали республики провести новые выборы, но уже по международным стандартам.
2020-11-05T17:34:13+03:00
2020-11-05T17:34:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 05 ноября 2020
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