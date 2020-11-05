Мэр Москвы заявил, что в столице не планируется вводить жесткие ограничительные меры

Сергей Собянин сказал в телеэфире что система здравоохранения вполне справляется, передает ТАСС. Ранее мэр сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве снова начала обостряться, количество выявляемых случаев заражения и госпитализаций растет.
2020-11-05T17:33:42+03:00
2020-11-05T17:41:44+03:00
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17:33, 05 ноября 2020
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