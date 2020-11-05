В ОБСЕ рекомендуют Белоруссии отменить результаты президентских выборов и организовать новые

Как передает ТАСС, соответствующий доклад был представлен сегодня на закрытом заседании постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В документе говорится, что Минску следует организовать новые, настоящие президентские выборы на основе международных стандартов. В то же время Александр Лукашенко сегодня пообещал вернуть Белоруссию «в состояние, в котором страна была до выборов». Его слова приводит агентство БелТА.

Массовые протесты с требованием отставки Лукашенко продолжаются в Белоруссии почти 3 месяца.