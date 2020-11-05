Коммунистическая партия Чехословакии признана в Словакии преступной организацией

Парламент страны накануне принял поправки к законодательству, в соответствии с которыми в республике будет запрещено называть улицы и другие общественные пространства именами представителей коммунистического, фашистского и нацистского режимов. Как передает «Радио Свобода», также запрещается размещать их символику на памятниках и мемориальных досках.

Коммунистическая партия находилась у власти в Чехословакии, частью которой была Словакия с 1948 по 1989 год.