В центре Москвы автомобиль въехал в автобусную остановку, есть пострадавшие

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, рассказал глава пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, водитель была трезвой и сейчас находится в шоковом состоянии.
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По предварительным данным, водитель не справился с управлением, рассказал глава пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, водитель была трезвой и сейчас находится в шоковом состоянии.
Четыре дня до выборов в США: страна готовится к насильственным протестам Самая очевидная угроза — это атака на избирательные участки, и к этому их тоже публично призвал Дональд Трамп, заявив, что его сторонники должны «пойти на избирательные участки и наблюдать очень внимательно» — за тем, чтобы у него, видимо, не украли голоса…