В МИД РФ заявили, что президентские выборы в США продемонстрировали недостатки американской избирательной системы

В российском МИДе заявили, что президентские выборы в США продемонстрировали недостатки американской избирательной системы. Об этом сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она отметила, что Россия готова к конструктивному взаимодействию с любым президентом США. Москва надеется, что США сумеют предотвратить массовые беспорядки в стране, подчеркнула Мария Захарова.

Выборы в Америке прошли во вторник. Кто победил, Дональд Трамп или Джозеф Байден, до сих пор неясно.