Мосгорсуд сегодня в третий раз не смог отобрать присяжных по делу сестер Хачатурян

Это ТАСС сообщил адвокат одной из подсудимых Алексей Липцер. По его словам, отбор присяжных отложен на 2 декабря.

Трех сестер обвиняют в убийстве своего отца в июле 2018 года. Сторона защиты настаивает на том, что они должны быть оправданы, поскольку, по данным адвокатов, подвергались систематическому насилию. Дело в отношении младшей сестры выделено в отдельное производство, поскольку эксперты сочли ее на момент преступления невменяемой, — передает ТАСС.