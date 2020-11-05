В зданиях правительства Москва заработала система регистрации посетителей по номерам телефонов

До этого с 19 октября таким образом начали отслеживать посетителей ночных заведений столицы. По словам чиновников, это нужно, чтобы в дальнейшем в случае положительного теста на коронавирус люди, которые были с заразившимся человеком в одном помещении, получили уведомление и могли провериться. К этой система также подключились гостиницы и целый ряд ресторанных сетей.
2020-11-05T16:33:33+03:00
2020-11-05T16:33:33+03:00
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16:33, 05 ноября 2020
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