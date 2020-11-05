Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил, что с 7 ноября в стране вводится всеобщий карантин

Он подчеркнул, что такое решение принято на основе научных данных, которые не должны быть предметом споров. Премьер-министр отметил, что граждане смогут выходить на улицу с отправкой SMS-сообщений, будут работать детские сады, начальные и специальные школы, — передает ТАСС. Глава правительства подчеркнул, что при всех передвижениях использование маски становится обязательным.
2020-11-05T16:33:07+03:00
2020-11-05T16:37:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2737142-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3342946.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:33, 05 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Четыре дня до выборов в США: страна готовится к насильственным протестам Самая очевидная угроза — это атака на избирательные участки, и к этому их тоже публично призвал Дональд Трамп, заявив, что его сторонники должны «пойти на избирательные участки и наблюдать очень внимательно» — за тем, чтобы у него, видимо, не украли голоса…