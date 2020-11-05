Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил, что с 7 ноября в стране вводится всеобщий карантин

Он подчеркнул, что такое решение принято на основе научных данных, которые не должны быть предметом споров. Премьер-министр отметил, что граждане смогут выходить на улицу с отправкой SMS-сообщений, будут работать детские сады, начальные и специальные школы, — передает ТАСС. Глава правительства подчеркнул, что при всех передвижениях использование маски становится обязательным.