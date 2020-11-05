ФБК подаст жалобу в ЕСПЧ из-за удержания личных вещей Навального и отказа возбудить уголовное дело по факту отравления

ФБК подаст жалобу в ЕСПЧ из-за удержания личных вещей Алексея Навального и отказа возбудить уголовное дело по факту его отравления.

Об этом сказал «Эху» глава ФБК Иван Жданов.

«Нам вещи не отдают, ссылаются на то, что проверка еще не закончена. Хотя сроки проверки — 30 дней максимальный срок — уже прошли, как минимум дважды. Сотрудники полиции в 30-дневный срок отказывают в возбуждении уголовного дела, потом в этот же день принимают решением о том, что отказ возбуждения не законен и продолжают свою проверку и снова на 30 дней ее продлевают. Суд нам отказал и в возврате вещей и в возбуждении уголовного дела, признания статуса потерпевшего А.Навального. Но мы пойдем в вышестоящие инстанции, и подаем жалобу в ЕСПЧ», — сказал он.

И.Жданов считает, что это «незаконно, поскольку после каждого отказа в возбуждении уголовного дела Алексею Навальному должны возвращать его вещи».

«А при решении о том, если вещи опять им нужны, потом изымать. Но вещи вот так незаконно удерживают», — отметил он. Ранее Кировский районный суд Томска отклонил жалобу на бездействие МВД в связи с отравлением Алексея Навального.