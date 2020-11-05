Президент республики Косово Хашим Тачи покинет свой пост

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Приштине, сказав, что готов предстать перед судом.

Руководитель Косова утверждает, что принял свое решение, поскольку узнал об утверждении обвинительного вердикта Специального суда по преступлениям в республике и для того, чтобы защитить ее суверенитет. Независимость страны признана половиной государств-членов ООН. Хашим Тачи призвал политические силы Косова к единству и объявил о готовности предстать перед судом в Гааге, где с 2015 рассматривается вопрос о военных преступлениях против человечности во время сербско-албанского вооруженного конфликта конца 90-х.

Тачи вместе с недавним спикером парламента республики и еще восемью бывшими полевыми командирами Армии освобождения Косова является фигурантом процесса. Впрочем, обвинения спецпрокуратуры по Косово в причастности к убийствам, похищениям и пыткам, выдвинутые в свой адрес в начале лета этого года, он отрицает.

Хашим Тачи был одним из основателей и лидером Освободительной армии Косово. Именно он был ключевой фигурой при объявлении независимости Косово от Сербии в 2008 году. Это решение подвело итого войны, в которой погибли более 10 тысяч человек.