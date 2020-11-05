Пермский суд освободит из-под стражи активиста, получившего 2 года тюрьмы за акцию с куклой Путина

Срок заменен на условный, сообщается в Telegram-канале штаба Навального в Перми.

Подсудимыми по делу проходили местные политические активисты Александр Эткин, Данила Васильев и Александр Шабарчин.

Их обвинили по статье «хулиганство группой лиц по предварительному сговору». По версии следствия, преступление они совершили в ноябре прошлого года, установив в центре Перми манекен с лицом президента России Владимира Путина и надписями, что он лжец и военный преступник. Своей вины никто из подсудимых не признал.

Приговором суда первой инстанции один из активистов был оправдан, другой получил год условно, а Александр Шабарчин был приговорен к двум годам лишения свободы. Приговор попытались обжаловать как осужденные и их защитники, так и прокуратура. В итоге краевой суд изменил приговор Шабарчину, заменив реальный срок на условный.

Освободить Александра Шабарчина должны сегодня. У СИЗО уже собрались его близкие, друзья и активисты.