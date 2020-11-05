Антикоронавирусные меры в Петербурге планируют усилить

Это обсуждают в администрации города и принять решение об этом могут уже сегодня.

В списке ограничений, которые могут ввести в ближайшее время, обязательная самоизоляция для пожилых петербуржцев старше 65 лет и обязательный перевод на удаленную работу части сотрудников предприятий. Об этом изданию «Фонтанка.ру» рассказали источники, которые имеют отношение к межведомственному координационному совету. Там также обсуждают новые ограничения досуга, такие как запрет на работу фуд-кортов в торговых центрах. Консультации медицинских и экономических специалистов Смольного с представителями Роспотребнадзора пройдут сегодня и по их итогам примут решения об изменениях в постановлении, которое регламентирует жизнь Северной столицы во время пандемии.

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом Владимиром Путиным позавчера назвал ситуацию «сложной, но не критической». В то же время, в начале недели он говорил, что новых заражений критически много, и сообщил о жестких мерах, если горожане не будут соблюдать правила безопасности.

Сегодня и накануне число новых случаев заболевания коронавирусом в Петербурге ноября превысило тысячу человек в день.