В США сегодня вечером ожидаются предварительные результаты подсчета голосов на выборах в Неваде

Это ключевой штат, который может принести победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену. По данным телеканала Фокс Ньюс, сейчас в Неваде Байден лидирует с отрывом в 0,6 процентных пункта. Действующий президент Дональд Трамп отказывается признавать свое поражение и будет добиваться пересчета голосов в «колеблющихся» штатах.