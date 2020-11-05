В США сегодня вечером ожидаются предварительные результаты подсчета голосов на выборах в Неваде

Это ключевой штат, который может принести победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену. По данным телеканала Фокс Ньюс, сейчас в Неваде Байден лидирует с отрывом в 0,6 процентных пункта. Действующий президент Дональд Трамп отказывается признавать свое поражение и будет добиваться пересчета голосов в «колеблющихся» штатах.
2020-11-05T15:33:54+03:00
2020-11-05T15:33:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 05 ноября 2020
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