Росгвардия планирует приобрести шесть швейцарских аппаратов ИВЛ

Информацию обнаружило на портале госзакупок издание «МБХ Медиа». Цена одного аппарата около 3-х миллионов рублей. Подрядчик должен будет поставить ИВЛ в главный военный госпиталь Росгвардии в Балашихе не позднее 20-го декабря.

Стоит напомнить, что аппараты ИВЛ российского производства стоят в среднем в два раза дешевле иностранных аналогов.