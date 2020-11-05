Совокупное состояние десяти богатейших людей мира увеличилось более чем на $33 млрд после выборов президента США

Совокупное состояние десяти богатейших людей мира увеличилось более чем на 33 миллиарда долларов после выборов президента США, — сообщает издание Forbes. Лидерами роста на американском рынке стали акции Amazon, Фейсбук и Google.
2020-11-05T15:32:47+03:00
2020-11-05T15:32:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 05 ноября 2020
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