Московский городской суд изменил меру пресечения двум старшим сестрам Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца

В частности, сестрам разрешено общаться с матерью, — рассказал ТАСС один из адвокатов Алексей Липцер. Дело сестер Хачатурян будет рассматриваться с участием присяжных, однако сегодня Мосгорсуд уже в третий раз не смог отобрать коллегию присяжных заседателей