В офисе Фонда борьбы с коррупцией в Москве проходит обыск

Юрист фонда Любовь Соболь сообщила об обыске и в студии Навальный LIVE. Причина обыска неизвестна. В то же время директор ФБК Иван Жданов написал в Твиттере, что это может быть связано с исполнительным производством на 29 миллионов рублей. «Нам пока ничего неизвестно, потому что мы знаем, что около 15.00 в офис ФБК и офис «Навальный Live» одновременно пришли люди в масках, камуфлированные и с тяжелым вооружением. Предварительно мы видим, что по нашивкам это Федеральная судебных приставов. Но они озвучили, что это обыск в рамках уголовного дела. Но какое дело, мы пока не знаем, нам не сообщили. Как только появится информация, я сообщу», — сказал юрист «Эху». По словам И.Жданова, коридоры бизнес-центра, где находится офис, перекрыты, сотрудники других компаний также не могут свободно перемещаться по этажу.

Алексей Навальный считает, что новая волна давления на ФБК – это единственное правовое последствие отравления ядом «Новичок».

Кировский районный суд Томска отклонил жалобу на бездействие МВД в связи с отравлением Алексея Навального. При этом судья ни разу не упомянул в постановлении фамилию политика. Как рассказал сам Навальный в своем блоге, вместо фамилии используется формулировка «лицо, претендующее на роль потерпевшего». Жалобу подавал юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади. Его имя в документах есть.

Глава правозащитной организации «Апология протеста» Алексей Глухов рассказал «Медиазоне», что до сих пор не встречал безымянных постановлений. По словам Глухова, в подобных документах должно быть указано, в отношении кого было совершено предполагаемое преступление, а человек, в чьих интересах подана жалоба, обязательно должен быть привлечен к судебному разбирательству.

Правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело в связи с отравлением Навального. Объявлено о проведении доследственной проверки. 21-го сентября проверку продлили, несмотря на то, что к этому моменту истек отведенный срок. На этом основании Навальному отказываются возвращать вещи, изъятые в качестве доказательств.