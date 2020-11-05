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15:08, 05 ноября 2020

В офис ФБК в Москве пришли с обыском

В офис ФБК в Москве пришли с обыском. Об этом сообщает Новая газета, ссылаясь на директора ФБК Иван Жданов. Любовь Соболь сообщила и об обысках в студии Навальный LIVE. По словам пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш, причины пока неизвестны.



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