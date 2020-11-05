В зданиях правительства Москвы стала действовать система регистрации посетителей по специальным графическим кодам. Ранее в качестве меры по борьбе с коронавирусом регистрировать через предъявленные на входе телефоны начали в работающих в ночное время заведениях столицы.

В офисах и помещениях структурных подразделений московского правительства теперь при помощи сканирования QR-кода информацию о своем визите оставляют как сотрудники, так рядовые посетители. В случае, если телефон по тем или иным причинам не поддерживает функцию сканирования кода, требуется отправить СМС на номер 7377. В мэрии исходят из того, что система чекинов в случае выявленного заболевания поможет оповещать людей о возможном риске заражения коронавирусом. На первом этапе такой порядок ввели в зданиях, где расположены департаменты московского правительства, позже правило станет работать и для подведомственных организаций. Если у кого-то из находившихся обнаружат инфекцию, все зарегистрированные таким образом пользователи получат оповещение о возможном контакте с зараженным. Это, как предполагают столичные власти, должно позволить своевременно сдать тест и замедлить распространение болезни.

На данный момент к системе чекинов присоединилось уже больше 2 тысяч организаций, в том числе рестораны и гостиницы, на которые требование об обязательной регистрации не распространяется. В мэрии утверждают, что они ее внедрили добровольно.