В одном из детских домов Башкирии более полусотни детей с особенностями развития заразились COVID-19. Их родителям отказывают в предоставлении информации.

В Серафимовском детском доме-интернате, который находится в Туймазинском районе республики, содержатся более 400 несовершеннолетних с особенностями развития. Из них 50 воспитанников получают паллиативную помощь. Как рассказала «Эху» один из педагогов учреждения, в 20-х числах октября у нескольких сотрудников поднялась температура, но руководство интерната якобы отказывалось отпускать их на больничный, что привело к заражению как минимум 50 детей. На протяжении около полумесяца у сотрудников интерната отсутствовали средства индивидуальной защиты, а питание детей состояло из «капусты, картошки и пахучего мяса». По словам собеседницы, у большинства зарегистрирован COVID-19. Между тем, родители воспитанников не могут дозвониться до интерната и узнать о состоянии здоровья.

В разговоре с журналистом «Эха» директор детского дома Алмаз Низамиев стал отрицать претензии педагогов и сообщил, что сотрудники с повышенной температурой якобы были изолированы сразу. В настоящее время весь педагогический состав детского дома находится на изоляции в домашних условиях, в том числе и директор.

В настоящее время за детьми в интернате присматривает новый коллектив. Собеседники «Эха» добавили, что среди них нет врачей.