В Госдуму внесен законопроект о гарантиях президенту России, прекратившему исполнение полномочий. Авторы – сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Лишить бывшего президента неприкосновенности можно будет только по решению Совета Федерации и только на основании обвинения в госизмене или ином тяжком преступлении, выдвинутого Госдумой.

Для соблюдения процедуры требуется заключение Верховного суда. В соответствии с законопроектом экс-президент будет пользоваться неприкосновенностью пожизненно.

Во всем мире большинство экс-президентов пользуются неприкосновенностью или другими привилегиями, — рассказал «Эху» судья в отставке, профессор Высшей школы экономики Сергей Пашин.

В Кремле объясняют, что пожизненные гарантии бывшим президентам даются во многих странах и не являются новацией в международном праве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что изменения вносятся в учетом поправок в Конституцию.