Столичные власти подтверждают информацию о трех пострадавших в сегодняшней аварии в центре Москвы. На Садовой-Триумфальной легковой автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. Как сообщает ТАСС, автомобиль, совершивший ДТП, стоял в пробке и внезапно выехал н а тротуар. По предварительным данным, за рулем в момент аварии была женщина. Водителя проверят на алкогольное и наркотическое опьянение.
2020-11-05T14:33:50+03:00
2020-11-05T14:33:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 05 ноября 2020
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