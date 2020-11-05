Столичные власти подтверждают информацию о трех пострадавших в сегодняшней аварии в центре Москвы. На Садовой-Триумфальной легковой автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. Как сообщает ТАСС, автомобиль, совершивший ДТП, стоял в пробке и внезапно выехал н а тротуар. По предварительным данным, за рулем в момент аварии была женщина. Водителя проверят на алкогольное и наркотическое опьянение.