Александр Лукашенко пообещал сделать Белоруссию такой же, какой она была до выборов. Он заявил об этом, вручая государственные награды и генеральские погоны. По мнению Лукашенко, люди устали от нестабильности. Сегодня Лукашенко наградил и повысил в званиях глав силовых ведомств – министра обороны, председателя КГБ и руководителя Госпогранкомитета, а также генерального прокурора, — передает государственное агентство БелТА.