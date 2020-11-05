Александр Лукашенко пообещал сделать Белоруссию такой же, какой она была до выборов. Он заявил об этом, вручая государственные награды и генеральские погоны. По мнению Лукашенко, люди устали от нестабильности. Сегодня Лукашенко наградил и повысил в званиях глав силовых ведомств – министра обороны, председателя КГБ и руководителя Госпогранкомитета, а также генерального прокурора, — передает государственное агентство БелТА.
2020-11-05T14:33:40+03:00
2020-11-05T14:33:40+03:00
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14:33, 05 ноября 2020
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