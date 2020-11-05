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14:33, 05 ноября 2020

Александр Лукашенко пообещал сделать Белоруссию такой же, какой она была до выборов

Александр Лукашенко пообещал сделать Белоруссию такой же, какой она была до выборов. Он заявил об этом, вручая государственные награды и генеральские погоны. По мнению Лукашенко, люди устали от нестабильности. Сегодня Лукашенко наградил и повысил в званиях глав силовых ведомств – министра обороны, председателя КГБ и руководителя Госпогранкомитета, а также генерального прокурора, — передает государственное агентство БелТА.



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