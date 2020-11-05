Посольство России проверяет информацию о задержании россиян по делу о теракте в Вене, — сообщил российский посол Дмитрий Любинский. Ранее глава полиции Вены Герхард Пюрстль объявил, что среди задержанных есть граждане Бангладеш, Македонии, Турции и России. Всего задержаны 14 человек.

Жертвами теракта стали четверо мирных граждан, пострадали 22. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», которая запрещена во многих странах, включая Россию.