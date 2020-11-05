Посольство России проверяет информацию о задержании россиян по делу о теракте в Вене, — сообщил российский посол Дмитрий Любинский. Ранее глава полиции Вены Герхард Пюрстль объявил, что среди задержанных есть граждане Бангладеш, Македонии, Турции и России. Всего задержаны 14 человек.
Жертвами теракта стали четверо мирных граждан, пострадали 22. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», которая запрещена во многих странах, включая Россию.
Посольство России проверяет информацию о задержании россиян по делу о теракте в Вене
Посольство России проверяет информацию о задержании россиян по делу о теракте в Вене, — сообщил российский посол Дмитрий Любинский. Ранее глава полиции Вены Герхард Пюрстль объявил, что среди задержанных есть граждане Бангладеш, Македонии, Турции и России. Всего задержаны 14 человек.