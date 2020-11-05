По данным Министерства здравоохранения, от 30 до 40% тестов на коронавирус могут давать ложноотрицательный результат. Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев пояснил, что проблема связана не с тестами, а с тем, что материал взят некачественно или поверхностно. Кроме того, на ранних стадиях болезни больше шансов получить положительный результат. Качество российских и зарубежных тестов в Минздраве под сомнение не ставят.