Водитель, въехавший в остановку в Москве, внезапно выехал из пробки и совершил ДТП

Водитель автомашины Nissan Qashqai, которая въехала в автобусную остановку в центре Москвы, стоял в пробке и внезапно выехал на тротуар, врезавшись в остановку. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах

«Водитель автомобиля стоял на своем авто в пробке на Садово-Триумфальной улице, но внезапно изменил движение и выехал на тротуар. После этого он въехал в остановку. Сейчас правоохранители проверяют, было ли это умышленное действие со стороны водителя», — сказал собеседник агентства, добавив, что, по предварительным данным, за рулем в момент аварии была женщина.

Водитель будет проверен на алкогольное или наркотическое опьянение.