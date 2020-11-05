Среди полутора десятков задержанных по делу о теракте в Вене могли оказаться россияне

В интервью газете Ди Прессе глава венской полиции сообщил, что среди задержанных 14 человек есть граждане Бангладеш, Македонии, Турции и Российской Федерации. Большинство из этих молодых людей в возрасте до 28 лет имеют двойное, в том числе, австрийское гражданство. Ранее, напоминает издание, посол России в Вене утверждал, что задержанные полицией российские граждане являются выходцами с Северного Кавказа.

Дойче велле уточняет, что следствием установлена личность злоумышленика-одиночки, албанца из Северной Македонии, который 2 ноября стрелял по безоружным людям в нескольких местах в центре австрийской столицы. В прошлом году он был приговорен к тюремному заключению за членство в террористической группировке, но через несколько месяцев его досрочно освободили. В министерстве внутренних дел Австрии признали, что незадолго до теракта местная контрразведка получила от спецслужб Словакии сведения о потенциальном террористе, однако эта информация была проигнорирована.

Посольство России пока не обладает информацией о соотечественниках, задержанных после теракта в Вене.