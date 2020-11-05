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14:06, 05 ноября 2020

В США вторые сутки продолжается подсчет голосов на президентских выборах, которые состоялись 3-го ноября

фото: Brynn Anderson / ТАСС
фото: Brynn Anderson / ТАСС

В США вторые сутки продолжается подсчет голосов на президентских выборах, которые состоялись 3-го ноября. Кандидат от Демократической партии Джо Байден пока лидирует, однако и действующий глава государства, Дональд Трамп, сохраняет шансы на переизбрание и грозит оспорить в суде результаты в нескольких штатах.

Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл Висконсин и Мичиган — штаты на среднем западе, которые в 2016 году перевернулись от демократов в пользу Дональда Трампа. И если в Висконсине разрыв между кандидатами составляет 0,6 п.п или 21 тысячу голосов, хотя четыре года назад Трамп выиграл этот штат с таким же отрывом, но в этот раз штаб президента США заявил о намерении оспаривать результаты, то в Мичигане Джо Байден набрал на 120 тысяч голосов больше — для сравнения, у Хиллари Клинтон Трамп выиграл центр американского автомобилестроения с отрывом в 10704 голоса.

Подсчет голосов все еще продолжается в Пенсильвании — там подсчитано только 88% голосов, но разрыв между кандидатами увеличивается по нарастающей — вчера ночью он составлял 700 тысяч голосов, а сейчас — 180 тысяч. Недосчитанными остаются больше пятисот тысяч бюллетеней, поданных досрочно, и в большинстве своем это голоса в преимущественно демократических округах.

Штаб Джо Байдена заявляет об уверенности в том, что они возьмут и Пенсильванию, а также Джорджию, где голоса продолжают подсчитываться, а ситуацию стремительно меняется в пользу демократа. Президент Дональд Трамп продолжает заявлять о своей победе во всех этих штатах и требует приостановить подсчет голосов. Твиттер скрывает половину из всех твитов Трампа за содержание недостоверной информации о выборах.

Штат Аризона до сих не подсчитал до конца все бюллетени и не называет официальные итоги выборов, хотя две из трех медиа организаций, агентство АР и республиканский телеканал Fox News, еще вчера назвали Байдена победителем в республиканской Аризоне — сейчас разрыв между кандидатами превышает 3 п.п.

Телеканал Фокс Ньюс отдает Байдену 264 голоса выборщиков из необходимых для победы 270-ти. Сегодня вечером обработка бюллетеней возобновится в одном из «колеблющихся» штатов – Неваде. Победа здесь может дать кандидату от демократов недостающие шесть голосов.



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