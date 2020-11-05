В России второй день подряд выявляют более 19 тысяч заболевших коронавирусом. В столице на этом фоне вводят новые меры по борьбе с инфекцией.

Всего в России, по данным оперативного штаба выявили около 19 тысяч 400 заболевших. Из них более 5 тысяч приходится на Москву. Это немного меньше, чем днем ранее. Более тысячи новых случаев – в Санкт-Петербурге, а в Подмосковье – почти 600. Умерли за день 292 человека, из них 67 – в Москве.

Мэр столицы Сергей Собянин на этом фоне сказал, что ситуация с коронавирусом в городе с начала недели стала обостряться. Из-за этого, подчеркнул градоначальник, власти решили продлить еще на две недели дистанционное обучение для школьников 6-11 классов. На этом режиме они будут оставаться как минимум до 22 ноября.

Параллельно с этим с сегодняшнего дня система электронной регистрации посетителей заработала в зданиях правительства Москвы. Пока эксперимент распространился на здания, где расположены столичные департаменты. Их посетители и сотрудники будут регистрировать номера своих телефонов на входе с помощью идентификационных QR-кодов. Эта система уже несколько недель действует в ночных заведениях Москвы, работающих с полуночи до 6 утра. По задумке властей, она поможет оперативно сообщать москвичам о возможном контакте с носителем коронавируса.

В Москве, помимо прочего, действует обязательный масочно-перчаточный режим в местах большого скопления людей и на общественном транспорте. При этом планов по возвращению строгих ограничений, по данным властей, пока нет.