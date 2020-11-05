В Госдуму сегодня внесли проект закона, который затрудняет лишение неприкосновенности бывшего президента. Инициаторами документа стали сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников.

Закон о неприкосновенности, как поясняется в документе, приводят в соответствие с новыми поправками к конституции. При этом теперь лишить экс-президента России неприкосновенности и привлечь его к уголовной или административной ответственности станет сложнее. Дело в том, что нынешний закон запрещает это делать непосредственно в период исполнения президентом своих полномочий. Поправки исключают упоминание о сроках совершения преступления. Бывшего главу страны нельзя будет задержать, арестовать, допросить или провести обыск за преступления, совершенные до того как он стал президентом или после его отставки, следует из текста законопроекта. Его подготовили сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Кроме того сейчас Следственный комитет для лишения экс-президента неприкосновенности и возбуждения уголовного дела должен получить разрешение обеих палат парламента. Новая инициатива предусматривает, что Госдума должна обвинить бывшего президента в государственной измене или другом тяжком преступлении. Обвинения должны подтвердить заключения Верховного и Конституционного судов, после чего Совет Федерации в течение трех месяцев может снять неприкосновенность с экс-президента. Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал новации обычной практикой.

Сейчас в России только один бывший президент. Это Дмитрий Медведев, он сейчас занимает пост заместителя председателя Совета безопасности страны.

Ранее Владимир Путин внёс в госдуму поправки о пожизненном сенаторстве для экс-президента.

Такой большой стране как Россия необходимо закон о неприкосновенности экс-президента. Такое мнение в нашем эфире высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Жириновский добавил, что практически любое решение президента может на первый взгляд вызвать недовольство людей.

Противоположного мнения придерживается лидер другой парламентской партии, КПРФ, Геннадий Зюганов. Он новый законопроект не поддержал.

По мнению Зюганова, для нормального функционирования страны в первую очередь нужно добиться баланса всех ветвей власти.

Большинство экс-президентов по всему миру пользуются неприкосновенностью или другими привилегиями, — об этом «Эху» рассказал судья в отставке, заслуженный юрист России, профессор ВШЭ Сергей Пашин.

Как выразился Пашин, это не тот законопроект, за который «надо вставать грудью».