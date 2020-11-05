Новый законопроект о неприкосновенности экс-президента воспроизводит европейскую практику – юрист

Новый законопроект о неприкосновенности экс-президента воспроизводит европейскую практику. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» судья в отставке, заслуженный юрист России, профессор ВШЭ Сергей Пашин.

«Редко в каких странах бывшие президенты не пользуются теми или иными льготами. В частности, президент Французской республики после отставки занимает гарантированный и пожизненный пост в Конституционном совете. Соответственно, неприкосновенность президента провозглашена уголовно-процессуальным кодексом и законодательством о президенте. Так что новый закон что-то расширил, что-то уточнил, а что-то воспроизвел. Надо заметить также, что президент Горбачев и президент Ельцин получили очень широкий круг привилегий и гарантий не только неприкосновенности, но и материального благосостояния», – сказал он.

Эксперт также добавил, что в данном законопроекта «нет ничего, против чего следовало бы встать грудью».

Госдума рассмотрит внесенный в парламент законопроект об изменении процедуры лишения неприкосновенности бывшего президента. Как пояснили в профильном комитете нижней палаты, инициатива связана с необходимостью законодательно обеспечить ранее принятые поправки в конституцию. Бывший глава государства, согласно замыслу авторов проекта документа, получит право на неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий.

Ранее в парламент был также внесен и законопроект о статусе пожизненного сенатора для бывшего президента.