Только 14% россиян, опрошенных ВЦИОМ, готовы взять образовательный кредит для себя или родственников. 29% опрошенных предпочли бы занять деньги у родственников или друзей. 28% россиян заявили, что нашли бы другой способ достать деньги на обучение. Респонденты объясняют нежелание брать образовательные кредиты низким уровнем жизни, — сообщает газета «Ведомости».