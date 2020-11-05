Только 14% россиян, опрошенных ВЦИОМ, готовы взять образовательный кредит для себя или родственников. 29% опрошенных предпочли бы занять деньги у родственников или друзей. 28% россиян заявили, что нашли бы другой способ достать деньги на обучение. Респонденты объясняют нежелание брать образовательные кредиты низким уровнем жизни, — сообщает газета «Ведомости».
2020-11-05T13:34:10+03:00
2020-11-05T13:44:52+03:00
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13:34, 05 ноября 2020
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